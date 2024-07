Doria Nuoto protagonista ai campionati regionali: Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi si qualificano agli italiani giovanili

"Siamo giunti alla conclusione della stagione estiva per quasi tutti i nostri ragazzi. A partire dagli esordienti a fino ad arrivare ai cadetti, negli scorsi weekend si sono svolti i vari campionati regionali vedendo protagonisti di medaglie o di buone prestazioni cronometriche molti dei nostri atleti". Così, attraverso una nota, il Doria Nuoto Loano.

"Per quanto riguarda gli esordienti A sono scesi in vasca Eleonora Bucci, Giorgia Matazzi, Giulio Ferrari, Riccardo Cesio, Enea Riolfo e Isli Pisha - spiegano dal sodalizio loanese - Due giorni di gare soddisfacenti e piene di divertimento. Passando poi alla categoria Juniores hanno presenziato Joel Pontanari, Michele Giuseppe Ippolito, Francesco Vigolungo e Alessandro Cominato il quale, partendo da una medaglia di bronzo negli 800 stile libero il venerdì, ha scalato i gradini del podio conquistando l’argento nei 400 stile il sabato fino ad arrivare sul gradino più alto vincendo la sua prima medaglia d’oro ai campionati regionali estivi di categoria nei 1500 stile libero e guadagnandosi così anche l’accesso ai campionati italiani giovanili".

"Per concludere i tre weekend di gare, sono scesi in acqua gli atleti della categoria Ragazzi con Aurora Prado Aray, Ettore Gallo, Edoardo Bottino, Damiano Ferrari, Artur Verdes e con Pietro Zangrandi protagonista indiscusso e campione regionale in ben 4 gare: 200, 400, 800 e 1500 stile libero e un argento nei 200 dorso. Lui e Cominato saranno i porta colori del Doria Nuoto nelle prossime settimane presso il Foro Italico di Roma. Una stagione molto lunga ma veramente piena di soddisfazioni" concludono dalla società guidata dal presidente Massimiliano Gattuso.