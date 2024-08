L'annuncio rossoverde:

"La Società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Gabriele Incorvaia. Il difensore, classe 2001 nella sua carriera ha vestito le maglie di Veloce e Legino in Promozione e della Vadese e delle Albissole in prima categoria. Proprio con i ceramisti la scorsa stagione con 4 reti ha contribuito alla vittoria del campionato di prima categoria.

Benvenuto Gabriele, forza Speranza!"