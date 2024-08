Ciclismo. Il Bicistore Cycling Team di Carcare conquista il podio in Piemonte

Un risultato storico per il Bicistore Cycling Team: la compagine di Carcare ha infatti conquistato il podio nel circuito Granfondistico più importante e longevo d'Italia, dietro corazzate come Roadman e GS Passatore.

"Siamo entusiasti di questo risultato, anche perché abbiamo conquistato due maglie con Manuela Aruta e Stefano Prandi e tantissimi piazzamenti di categoria", dichiara il Presidente Andrea Viola a nome di tutto il Direttivo, "abbiamo portato il ciclismo ligure di nuovo in alto, al posto che merita. Ringrazio uno per uno gli atleti che si sono spesi in questa lunga e impegnativa marcia, e tutti gli sponsor che hanno permesso questo".

I protagonisti:

Prandi Stefano

Iovenitti Andrea

Aruta Manuela

Grassi Simone

Tomasi Giovanni

Viola Andrea

Oliveri Fabio

Rossello Diego

Blanchet Giorgio Alberto

Pisano Andrea

Di Molfetta Andrea

Marenco Emanuele

Chiappori Andrea

Semeria Eleonora

Imanon Franco

Marchiori Simone

Pignone William

Berruti Jordy

Briano Simone

Grosso Gino

Mancuso Paolo

Gandolfi Alessio

Makhandi Georgina

Villa Paola

Benzoni Enrico

Silvi Marco

Siri Marco

Becco Gabriele