Calcio, Albissole. Oggi scatta la stagione ceramista, il nuovo organigramma

Le Albissole 1909 si apprestano ad aprire la nuova stagione, con l'inizio della preparazione della prima Squadra, il 5 Agosto al Campo Faraggiana.

Dopo la conferma dello Staff tecnico della Prima Squadra con Allenatore Mr.Sarpero, Preparatore dei portieri Davide Orcino , aiuto Allenatore Antonello Scarfì ecco due novità in ingresso: Luca Lasio, Direttore Sportivo, e Lacchini Luca Fisioterapista e Massaggiatore.

Intanto tra conferme e qualche cambiamento è ufficiale anche l'organigramma Societario per la prossima Stagione che vedrà i Ceramisti affrontare il Campionato di Promozione, con un Settore Giovanile in continua crescita.

ORGANIGRAMMA

Presidente : Lorenzo Barlassina

Vice Presidente : Stefano Resca



Dir. Generale : Giuliano Rosso

Resp.Organizzativo -Addetto Stampa e Social Media - Seg. Prima squadra: Marco D'Aliesio

Segretario Sgs : Igor Balducci

Resp.Set.Giovanile : Ivo Romasi

Coordinatore Scuola Calcio : Claudio Vuillermoz

Dottore: Luca Moresco

Magazziniere e Custode : Pino Marforio