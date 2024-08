Parigi 2024, Nuoto Artistico. L'Italia chiude all'ottavo posto nella prova a squadre, domani tocca al duo Cerruti - Ruggiero

E' un ottavo posto finale quello dell'Italia nella prova a squadre del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024.



Un piazzamento paritetico nell'ultima prova della routine a squadre con 845.9670 punti totali nelle tre esibizioni portate in acqua dalle ragazze del CT Patrizia Giallombardo: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino e la riserva Susanna Pedotti.



Come da pronostico l'oro è andato alla Cina, davanti a Stati Uniti e Spagna.

Domani prenderà il via il programma del doppio, tema Can - can e Horror per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nella routine tecnica e libera.