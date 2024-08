Artesina Summer Camp: i segreti di un grande successo

Si sono concluse, da pochi giorni, le attività dell’Artesina Summer Camp e già si programma la prossima stagione. Oltre cinquecento ragazze e ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno affollato la località del Cuneese per un’estate senza precedenti.



Sono stati il volley ed il basket a farla da padroni in una estate all’insegna dello sport e del divertimento. Ma quali sono gli ingredienti di un così importante successo? Un’ottima organizzazione delle attività in campo, uno staff tecnico di assoluto livello nazionale ed internazionale ed una località che si mette completamente al servizio degli organizzatori per un prodotto di alto profilo.



Per cinque settimane, Artesina si trasforma in un immenso impianto sportivo a disposizione dei ragazzi che animano la località non solo durante la giornata ma anche di sera quando vanno in scena le attività ludiche e di divertimento che portano allegria e gioia in tutto il paese.



Ma andiamo a scoprire chi sono i tecnici che sono saliti ad Artesina nell’estate 2024 per la soddisfazione dei tanti ragazzi presenti. Già da fine giugno le ragazze del volley hanno avuto a loro disposizione tecnici di fama internazionale come Giuseppe Bosetti ed il suo staff per approfondire insegnamenti di livello top.



Dall’Italia e dall’estero sono arrivati ad Artesina per il basket coach famosi ed importanti nel panorama giovanile come il tecnico svedese Paul Flodin, alias Paulskills, ed il coach francese Houssein Ahamada mentre dalla Polonia Hania Steciuk era a disposizione dei ragazzi insieme all’Argentina Laura Nicolini che insieme ai tecnici di casa dei Gators, ottimamente coordinati dal responsabile del camp Gigi Toselli, hanno fornito il meglio a livello di insegnamento di tecnica e tattica.



Tutti italiani i tecnici del volley che si sono presentati in campo sulle montagne del monregalese, oltre al già citato Bosetti, il pluricampione mondiale ed olimpionico Marco Bracci, membro del team della “Generazione di fenomeni”, condotto da Julio Velasco, oltre a Roberto Serniotti, tecnico a livello internazionale capace di vincere trofei nazionali ed europei, e a Lorenzo Simeon, allenatore di valore assoluto che si è occupato prevalentemente del settore maschile.



“Sono estremamente soddisfatto di questa nuova edizione” dichiara Gigi Toselli, tecnico e coordinatore dei Gators che organizzano il camp, “ogni anno riusciamo a migliorare un po’ e ora il camp è ancora più entusiasmante per i ragazzi. I feedback positivi che ho ricevuto, sia dai ragazzi che dalle famiglie, mi rendono molto orgoglioso del lavoro svolto e di questo ringrazio tutto il team che rende ogni anno possibile queste fantastiche settimane".



“Siamo stati ospitati e coccolati come sempre dallo staff dell’Hotel Marguareis - prosegue Toselli -ed i ragazzi hanno avuto la possibilità di allenarsi e di svolgere le attività in vari campi da basket e strutture sportive adiacenti all’albergo e questo è molto importante a livello logistico”.



“Si tratta di un progetto che ogni anno vuole migliorarsi, offrire qualcosa in più, fedele alla linea che lo ha portato a essere uno dei camp di riferimento per tutta la pallavolo piemontese e non solo - gli fa eco Maurizio Liboà, deus ex machina dello Smile Volley Camp che aggiunge - Determinante è risultata essere la partnership tecnica con la società Mondovì Volley di Serie A2 femminile e con tutta Artesina che è ormai diventata la nostra casa da oltre 15 anni e che come sempre si dimostra all’altezza per tutti i servizi offerti”.



“Non c’è che da essere soddisfatti - dichiarano i responsabili della località montana del cuneese - con l’impegno che l’estate dei record targata 2024 non sarà altro che il punto di partenza per fare sempre meglio in futuro". Ora la località si immerge completamente in questo mese di agosto che come sempre sarà denso di tanti appuntamenti e manifestazioni per la gioia dei frequentatori, grandi e piccini che sempre affollano la zona.



Immancabili come sempre gli appuntamenti per i più giovani con la simpaticissima mascotte Pinky che ogni domenica fa ballare tutti in piazza. Inoltre saranno sempre d’attualità le camminate sui sentieri di montagna con le guide locali, i tradizionali mercatini di prodotti tipici, l’apprezzatissima organizzazione del bike park con corsi di avviamento e perfezionamento alla disciplina, l’adrenalina ed il divertimento del bob estivo e del tubing e tanto altro ancora.



Da sottolineare nell’immediato tra gli appuntamenti del prossimo weekend il “Mondole eco sound fest” che vedrà protagonisti i giovani in una particolare giornata di musica.



Da ricordare come sempre le seggiovie in funzione tutti i giorni per escursioni in quota e baite aperte in quota per esperienze gastronomiche di ogni tipo. Infoline e aggiornamenti in tempo reale su Artesina.it e sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram oltre al contatto diretto 0174 242000.