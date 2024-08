Pallapugno in lutto. Il presidente Costa ricorda Mario Pasquale

Il messaggio del presidente federale:

Mario Pasquale è stato un vero uomo appassionato di sport e dei colori biancorossi della sua Cuneo. Per il mondo della pallapugno era l’uomo dei numeri e delle statistiche: di ogni giocatore e delle società d’appartenenza conosceva tutto, dalle presenze in campionato alle vittorie, dalle sconfitte al numero di scudetti vinti. Numeri che, Mario, amava condividere con tutti, dai giornali alle radio, dalle televisioni ai presidenti di società, che coglievano l’occasione per premiare il giocatore di turno che raggiungeva un traguardo significativo di presenze sul campo. Un archivio pieno di curiosità e aneddoti che è diventato un grande patrimonio per la pallapugno. A tutti mancheranno i suoi numeri così preziosi, le chiacchierate negli sferisteri, le telefonate per ricordare che quel giocatore aveva realizzato il suo record personale. Una persona speciale che non dimenticheremo!



Alla moglie Claudia, al figlio Carlo con Adriana, alla figlia Alessia con Andrea e ai nipoti Giacomo e Francesco giungano le nostre più sentite condoglianze.



Enrico Costa

Presidente Fipap