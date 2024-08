Scorpacciata di medaglie per le società liguri alla Coupe de la Jeunesse

Grande orgoglio per la Liguria remiera dopo la Coupe de la Jeunesse. Risultati straordinari a Racice (Repubblica Ceca), frutto del grande impegno di atleti e tecnici societari.



Il 4 con maschile dell'Italia, con a bordo i gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla (tim. Mattia Zambosco) della Canottieri Sampierdarenesi, vive due giornate fantastiche con la conquista di due ori. Stesso discorso, stessa specialità per Francesca Torri e Greta Spissu: le vogatrici della Canottieri Velocior 1883" conducono in porto due gare da leader.



Un oro e un argento, a bordo dell'Ammiraglia femminile, porta la firma di Arianna Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare A.S.D. 1988. Doppio bronzo per l’Ammiraglia maschile, per metà ligure. Gioiscono Federico Bordo, Lodovico Treccani e Matteo Pozzobon del Rowing Club Genovese 1890 insieme al sampierdarenese Romeo Schirinzi.



Ottimo terzo posto nel singolo femminile per Alice Lauletta del Gruppo Sportivo Speranza, società per cui voga anche Davide Campanini che con il sampierdarenese Roberto Gotz è medaglia d'argento nel 4 di coppia.