Calciomercato, Albenga. La prima ufficialità arriva da Instagram, è Banyi Sangarè - Traorè

E' apparsa sui canali Instagram dell'Albenga la foto del primo ingaggio formalmente ufficializzato da parte dell'Albenga.

Si tratta del diciottenne Banyi Sangare Traore.

Lo stesso giocatore ha commentato sul social network:



"Sono molto felice di poter firmare il mio primo contratto da professionista con questo grande club italiano come l'Albenga. Sono grato a tutti coloro che mi hanno supportato in questo lungo percorso: famiglia, amici, allenatori, ecc..

Grazie all’US Albenga per la fiducia riposta in me, con tanta voglia e speranza di aggiungere tutti gli obiettivi stagionali".