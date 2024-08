Allerta Meteo prolungata, ma la perturbazione notturna non ha portato eccessivi disagi

Anche questa volta, fortunatamente, la Liguria ha scampato i possibili effetti idrologici che il maltempo in corso avrebbe potuto causare sul territorio regionale. Le due strutture per cui ieri è stato diramato il massimo livello di allerta per temporali — quella notturna in lento spostamento da Savona a La Spezia e quella del mattino, ancora in corso, dal centro del bacino del Mar Ligure alle coste di Levante — si sono mantenute prevalentemente in mare.

Nonostante ciò, hanno riversato quantitativi di pioggia fra forti e molto forti, con picchi superiori ai 50 mm/1 ora a Fiorino, Bolzaneto e Croce Orero. Il fatto che le strutture si spostassero, però, ha evitato cumulate complessive tali da generare effetti idrologici al suolo: in 3 ore sono stati misurati “solo” 76 mm a Savona, 65 a Monterosso, 62 a Bolzaneto, assorbiti dai torrenti senza innalzamenti significativi. I temporali sono stati accompagnati da intense fulminazioni e raffiche di downburst localizzate, superiori ai 100 km/h: 121 a Fontana Fresca, 112 a La Spezia.

Le valutazioni delle ultime uscite modellistiche e di quanto avvenuto hanno portato Arpal a modificare così l’allerta:

ARANCIONE PER TEMPORALI

fino alle 14 odierne su D-E (entroterra)

fino alle 16 su B-C (centro-levante).

GIALLA PER TEMPORALI

fino alle 20 su tutto il territorio regionale.

Permane infatti ovunque una forte instabilità, con la possibilità che temporali forti, accompagnati da colpi di vento e grandine, si accendano, in particolare in quelle zone adesso interessate da schiarite come il Ponente. Dovrebbe infatti trattarsi di temporali con caratteristiche anche molto intense, ma di breve durata.

L’instabilità proseguirà fino all’ingresso del vento da nord, che finora ha mantenuto le celle più attive sul mare e prenderà definitivamente campo nottetempo sul Centro-Ponente; a Levante i temporali potranno verificarsi fino alle prime ore del mattino di lunedì 19 agosto.

Il mare sarà molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo, con venti rafficati settentrionali e regimi irregolari, ma con valori fino a 50/60 km/h.

Qui l'avviso meteo della mattinata: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf . In allegato, la scansione oraria dell’allerta e la mappa dei fulmini della mattina.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it .

Sul sito omirl.regione.liguria.it o sulla app meteo3r è possibile seguire l’evoluzione meteo attraverso le immagini radar e gli altri strumenti messi a disposizione di tutti.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.