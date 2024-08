Tennistavolo: anche Toirano ha partecipato al 49° Meeting Summer Cup 2024 di Santo Stefano al Mare

Lo scorso fine settimana Santo Stefano al Mare ha ospitato presso la palestra comunale il 49° Meeting Summer Cup 2024 a cui, in apertura, ha partecipato l’assessore allo Sport Remo Ferretti.

Da sempre il torneo è ideato ed organizzato dalla ‘A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo Taggia Imperia’ sotto l’occhio attento e professionale del Giudice Arbitro piemontese ‘Gianbeppe Cuatto’.



Questo il calendario gare con i relativi risultati:

Gara di Singolare Assoluto Misto Open

1°) Roberto Giraudo del T.T. Regina Sanremo - 2°) Andrea Lombardo di San Lorenzo al Mare - 3°) Francesca Caramagna del T.T. Enjoy Collegno - 4°) Andrea Sambuelli del C.R.D.C. Torino - 5°) Fabio Fabiani C.T.T.H. Anagni - 6°) Stefano Beverini del Athletic Club Genova - 7°) Riccardo Besaggio del A.S.D. Toirano - 8°) Giuseppina Volpi del Athletic Club Genova.

Gara a squadre Mini Coppa Davis

1°) David Marani con il figlio Matteo del G.S.T.T. Bordighera - 2°) Luciano Rigoli con il figlio Simone del C.S. Baragallo Sanremo - 3°) Francesca Caramagna con Andrea Sambuelli del C.R.D.C. Torino - 4°) Paolo Racca con il figlio Leonardo del T.T. Area 172 Savigliano - 5°) Giuseppina Volpi con Stefano Beverini del Athletic Club Genova - 6°) Alessandro Lombardo con Matteo Cichero del T.T.R. San Lorenzo al Mare - 7°) Livio Santini con Das Sarthak del T.T. Savona - 8°) Gabriele Biamonti con Filippo Commendatore del G.S.T.T. Vallecrosia - 9°) Roberto Giraudo con Gioele Orsetti del T.T. Regina Taggia - 10°) Alessio Carozzi con il figlio Emanuele del T.T. Nerviano - 11°) Rinaldo Camillo con Andrea Muratori del T.T.R. Santo Stefano al Mare - 12°) Diego Verda con Francesco Rosati del T.T. Regina Sanremo.

Raffaele Regina, ‘Deus Ex Machina’ della manifestazione, ha dato appuntamento a tutti i presenti fra 15 giorni, il 31 agosto ed il 1° Settembre, per il proseguimento del torneo con altre gare in programma.

Per informazioni contattare il 329-850-6016 oppure consultare la pagina di Facebook del Tennistavolo Regina Academy Sanremo.