Spunta la data dell’edizione numero 13 del Rally Valli Imperiesi, si correrà il 17 novembre

C’è una data fissata nel calendario agonistico che riguarda da vicino gli appassionati di motori e in particolare di rally. Riguarda la tredicesima edizione della Ronde Valli Imperiesi. E’ stata fissata il 17 novembre.

In piena estate e tre mesi dalla competizione rallistica gli equipaggi si preparano ad una stagione di corse interessante. Ma ci sono anche piloti come Luca Pedersoli con Corrado Bonato che ancora si godono il successo dell’anno scorso.

Fu proprio Pedersoli al volante di Citroen Ds3 a salire sul gradino più alto del podio collezionando di fatto il terzo successo consecutivo. Una gara, quella del 2023, che fu interrotta alla PS3 e che non aveva reso possibile disputare la quarta prova speciale in programma.

La prova speciale era stata, infatti, sospesa per ben due volte. La prima a seguito dell’incidente occorso alla Skoda Fabia di Dario Bigazzi e Francesca Rovetta, settima forza della gara al momento del ritiro, con il pilota trasportato precauzionalmente all’ospedale per un lieve trauma toracico.

Successivamente, era uscita di strada anche la Peugeot 106 di Andrea Castagna ed Erika Mingozzi, con conseguenze fisiche importanti per il pilota, anche lui condotto all’ospedale per gli accertamenti e le cure di rito.

La Ronde si era quindi conclusa decretando la vittoria dell’equipaggio numero 1. Per l’edizione 2024 del Rally “Ronde Valle Imperiesi”, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, c’è ancora tempo per studiare il percorso e per iscriversi.

Ma intanto gli appassionati di motori non aspettano altro che arrivi il 17 novembre per assistere ad una corsa spettacolare lungo i tornanti dell’entroterra imperiese.