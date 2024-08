Rari Nantes Savona. Battesimo per Occhione e il bentornato a Damonte: "In arrivo una stagione intensa, tifosi riempite la piscina!"

Al taglio del nastro della nuova stagione della Rari Nantes Savona erano presenti anche due tra i nuovi acquisti messi a segno dal club biancorossi. Il giovane Davide Occhione e Luca Damonte, di tirono alla Zanelli dopo sei anni.

“Sto vivendo belle emozioni - ha raccontato proprio Damonte - mancavo da Savona da sei anni ed oggi sono contento di iniziare. Sarà una stagione lunga, bella e spero entusiasmante e spero che i tifosi savonesi riempiranno la piscina, come ho visto nella Finale Scudetto dell’anno scorso, perché sarà un bello spettacolo”.

Commenta Davide Occhione arrivato dal Telimar di Palermo: “Non vedo l’ora di cominciare, per me sarà un importante anno di crescita e per la prima volta potrò giocare la Champions e sono molto carico. E’ una grande squadra conosco molti dei miei compagni e siamo un bel gruppo.

Ai tifosi dico di venire in piscina a tifare per noi perché l’anno scorso vedere la piscina piena è stato uno spettacolo fantastico. Forza Rari”.