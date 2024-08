Calcio, Sanremese. Le dichiarazioni post amichevole contro il Pietra, Gori: "Gara discreta, dobbiamo alzare l'asticella in vista degli impegni ufficiali" (VIDEO)

Era l'ultimo test precampionato, quello di ieri pomeriggio al "Comunale" contro il Pietra Ligure. Per la Sanremese ora all'orizzonte c'è il primo impegno ufficiale della stagione, domenica prossima 1 Settembre in casa del Vado per il secondo turno di Coppa Italia.

Dal match con i pietresi, che militano nel campionato di Eccellenza, terminato 1-1 in cui al vantaggio ospite di Sogno ha risposto Tedesco, mister Gori ha potuto ottenere ulteriori indicazioni, in vista di un match interessante visto che, a detta dell'allenatore matuziano, sarà contro la squadra che viene dipinta come la candidata principale alla vittoria finale nel Girone A della Serie D.

A difendere i pali nel test col Pietra Ligure c'era Federico Maffi, uno dei nuovi arrivi, che ha raccontato di come si è inserito e calato in questa nuova realtà.