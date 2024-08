Tiro con l'arco alla targa, gli Arcieri San Bartolomeo protagonisti a Stella San Giovanni

A Stella San Giovanni in provincia di Savona buona gara per gli Arcieri San Bartolomeo che hanno partecipato a una gara di tiro con l'arco specialità tiro alla targa valida per la qualificazione ai campionati italiani di specialità 2025.

La gara è stata organizzata dalla Compagnia Arcieri 5 Stelle ed è stata arbitrata dal giudice di gara Giuseppe Capalbo.

I portacolori gialloblù hanno ottenuto buoni piazzamenti. Nella divisione olimpica senior maschile settimo posto per Andrea D'Amico, tra le junior femminile secondo posto per Valeria Prette.

Nella divisione compound master maschile secondo posto per Vittorio Pasqualotto.

Nella divisione arco nudo, nei master maschile primo posto per Cesare Prette, secondo posto per Maurizio Gabrielli, quarto posto per Davide Piana. La squadra master vince la gara a squadre.

Gli arcieri gialloblù saranno impegnati a metà settembre nell' organizzazione di due gare 25 metri all' aperto sul campo di tiro con l'arco di San Bartolomeo al Mare.