Le Vele Alassio: Summer never ends!

L'estate non finisce mai e neanche la nostra voglia di fare festa! Passati questi giorni di sosta dopo la maratona di 35 eventi in 35 giorni, la crew de Le Vele Alassio parte ricaricata e con una serie di eventi all'altezza del Club più apprezzato della Liguria e non solo.



Venerdì 30 agosto dalle ore 23:00 vi aspettiamo con l'amatissimo party Mamacita, che ha scaldato il Club tutta l'estate con danze sensuali e con lo speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.



Sabato 31 agosto dalle ore 23:00 vi aspettiamo a Le Vele con Stylhertz, il party più cool della Riviera Ligure!



Ballerete con la musica di quattro differenti djs che vi faranno sognare al ritmo dell'estate con uno speciale open format musicale. In consolle

troverete Tigani ad aprire la serata, Stefano Pain, Manuel Ribeca, dj resident del Tantra di Ibiza, mentre a concludere la serata ci sarà il nostro dj resident Giorgio V.



Per premiare i nostri fedeli clienti, tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia, mentre nella prima ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per tutte le donne che si saranno segnate in lista.



Sabato 7 settembre in occasione della chiusura della stagione estiva firmata Change Your Mind ci sarà per la seconda volta nel Ponente ligure

ospite de Le Vele Alassio il più grande artista del suo genere, il dj Ricardo Villalobos. Ad accompagnarlo ci saranno Jonny N' Travis ed i nostri resident djs Dajku Twins.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Inoltre, se siete residenti ad Alassio e Albenga, avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al Club per i clienti con prenotazione del tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!





