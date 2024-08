Bragno: il 31 agosto sport, musica, arte e cultura unite nel XX Anniversario dell'Associazione Memorial Giacomo Briano

Il 31 agosto 2024, in occasione del XX Anniversario dell'Associazione Memorial Giacomo Briano, Bragno tornerà a essere il palcoscenico di uno speciale evento che unisce sport, musica, arte e cultura.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con una visita guidata al Bragno Museum: passeggiando alla scoperta delle opere esposte per le vie del paese, i partecipanti vivranno un entusiasmante laboratorio artistico organizzato da Echollective, per poi concludere in bellezza l’esperienza con una colazione offerta dall’associazione.

Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si terranno i tanto attesi tornei sportivi, tra cui lo storico torneo di Calcio Balilla, Beach Volley e Basket 3vs3.

Le cucine, con i loro piatti della tradizione gastronomica locale, saranno aperte per il pranzo a partire dalle ore 12 e riapriranno alle ore 19 per la cena.

Alle 18:30, il pubblico potrà assistere liberamente a una lezione/spettacolo di Alessandro Carnevale, noto professore del programma Rai Il Collegio, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’arte di Magritte, il valore dei simboli e della bellezza nel mondo contemporaneo.

La serata culminerà con un imperdibile concerto gratuito, Bragno Reggae: i partecipanti potranno godere del ritorno del cantante romano Brusco, dell’energia travolgente ska-punk dei Babbutzi Orkestar, nonché del rientro dei The Marciellos. Ai comandi della console, come sempre, Groove Yard Sound aka Rankin Fabio con Faya per uno show unico e indimenticabile.

L’associazione ringrazia calorosamente tutti i volontari e i membri dell’amministrazione locale che hanno permesso la realizzazione dell’evento, nonché gli sponsor e i partner che hanno sostenuto la manifestazione con il loro contributo: Vitrum & Glass, Tecnocostruzioni, Gruppo FERA, Solarfocus, Gruppo Italiana Coke, Legno Mania, Artel Impianti, Briano Meccanica, F.lli Meta, Semar Electric, La Filippa, Vico SRL, Ergon Meccanica, Conad di Carcare, Chelab, Zerrillo Preziosi, Rigen, Campini SRL, Btaly, Bar Bologna, Tredim, Bistolfi Group, NBK Piping and Welding System, Celle Lido Beach Club, B&B Tecnologie, Liguria Gas, Mira el Mundo, AM Stampi, Giordano Cairo, Farmacia della Concordia, Liguria Gas, Acqua Calizzano, Edilerre.

Per chi desidera partecipare alla camminata o ai tornei sportivi, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.memorialgiacomobriano.it