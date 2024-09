Calcio. Rimonta Carcarese sul Bragno, Battistel: "Gara più difficile dopo il loro vantaggio, gara ribaltata con pazienza e qualità" (VIDEO)

Non siamo partiti con il piede giusto soprattutto nella gestione della palla e ci siamo trovati sotto per una buona giocata loro e qualche errore nostro. Da lì la partita è diventata più difficile, ma nel secondo tempo con più pazienza e qualità nei passaggi siamo riusciti a ribaltare il risultato. Note positive di questa sera? La gestione della palla nella ripresa e le occasioni create, mentre c’è da rivedere qualcosa nella fase di non possesso. Domenica prossima ci aspetta un’altra gara difficile contro un’avversaria forte e preparata, dovremo andare a Millesimo a fare la nostra partita”

Le parole di mister Battistel dopo la vittoria per 3-1 nel derby di Coppa Italia contro il New Bragno a cura del club biancorosso: