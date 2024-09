Savona, l'ultimo commosso saluto a Pierluigi Lavazelli, per 25 anni vicepresidente della Ginnastica Quiliano

Le foto di famiglia che scorrevano sullo schermo, il commovente saluto delle figlie e il ricordo di chi aveva avuto l'onore e il piacere di stare al suo fianco.

In tanti, parenti, amici, conoscenti, amministratori ed ex amministratori (il sindaco Nicola Isetta e membri della giunta e l'ex primo cittadino Alberto Ferrando con l'ex assessore Mara Giusto) hanno voluto salutare per l'ultima volta nella Sala del Commiato dell'ara crematoria del cimitero di Zinola Pierluigi Lavazelli, scomparso nei giorni scorsi all'età di 65 anni.

Figura di riferimento, era stimato e apprezzato nel comune quilianese e non solo. Ex dipendente del comune di Savona, era stato assessore con deleghe al bilancio, tributi, ufficio casa e servizi sociali della giunta Ferrando dal 2009 al 2019. Per 25 anni è stato vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano.

Nel 2018 un infarto aveva rischiato di spezzare la sua vita ma grazie ad un intervento provvidenziale era stato salvato da sua figlia Ilaria che in quegli anni studiava da infermiera.

Le manovre effettuate per la prima volta dalla giovane figlia 21enne, insegnante di ginnastica ritmica, il 12 ottobre di 6 anni fa avevano permesso al padre in arresto cardiaco di poter sopravvivere.

La loro storia era arrivata anche al tavolo del programma "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due.