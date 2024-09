Pallanuoto. Avvio di fuoco per la Rari Nantes Savona, la prima in casa sarà subito contro il Recco

E’ stato sorteggiato oggi a Roma il calendario del Campionato di Serie A 1 maschile che prenderà il via il 12 ottobre. La Rari esordirà in trasferta con l’Olympic Roma. Nella seconda giornata è in programma il derby a Savona con il Recco Waterpolo e alla terza giornata è previsto il secondo derby a Genova con il Quinto. Si giocherà con i due classici gironi di andata e ritorno al termine dei quali le squadre classificate dal 1° al 4° posto disputeranno i Play Off Scudetto, quelle dal 5° all’8° posto i Play Off, mentre le classificate dal 10 al 13° posto parteciperanno ai Play Out. La quattordicesima squadra retrocederà in Serie A 2.

Le Semifinali e Finali Play Off si giocheranno al meglio delle 2 partite su 3.

Infine, la Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 7 al 9 marzo e vi parteciperanno le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata.