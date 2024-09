La medaglia di bronzo a Parigi 2024 Martina Centofanti a Busto Arsizio per “SportivaMente - il Festival dei Libri sportivi”

Martina Centofanti. Un nome noto agli appassionati di ginnastica ritmica - e a tutti coloro che hanno seguito le Olimpiadi di Parigi 2024. È stata proprio lei, infatti, a conquistare la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici in terra francese, lo stesso risultato che aveva già ottenuto con orgoglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

E sarà proprio lei, figlia dell’ex calciatore Felice Centofanti e membro della nazionale di ginnastica ritmica dell'Italia dal 2014, che incontreremo giovedì 5 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio, nella prima serata di SportivaMente - il Festival dei libri sportivi, iniziativa organizzata dal 2022 dall’Associazione Culturale Territori, insieme ad altri grandi nomi dello sport.

Nella serata inaugurale del Festival, la giovane atleta (classe 1998) condividerà con noi la sua storia e le sue esperienze, trasportandoci nel magico mondo della ginnastica ritmica.

Oltre a Martina, giovedì 5 conosceremo alle 18.30 il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Franco Bonera e il giornalista esperto di calcio Alberto Cerutti con il loro “Pezzi di colore. I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro”; alle 20.45, il karateka Luigi Busà, campione olimpico Tokyo 2020 ed ambassador ufficiale dei Giochi Olimpici a Parigi 2024; infine, il giornalista Marco Cattaneo e il suo “Il libro-gioco di tutti gli sport olimpici” dedicato ai bambini.

Venerdì 6, alle 18.30 sarà il turno dei giornalisti Michele Brambilla e Leo Turrini con il loro “Romanzo Inter” (al loro fianco, atteso uno speciale ospite nerazzurro); alle 20.45, Giorgio Malan, pentatleta italiano, Campione Europeo a Budapest 2024 e Bronzo olimpico a Parigi 2024, ci regalerà tante emozioni con la sua storia, mentre alle 21.30 Dario Ceccarelli e Beppe Saronni, rispettivamente giornalista esperto di ciclismo e calcio (ha seguito 11 Giri d’Italia, 5 Tour de France, decine di classiche e diversi mondiali) e dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard (nella sua carriera, conta 193 vittorie e, soprattutto, 2 trionfi al Giro d'Italia), ci presenteranno il loro “Quasi nemici. Le grandi rivalità (pubbliche, private e molto spericolate) che hanno infiammato la storia del ciclismo".

Sabato 7 settembre, il Festival si conclude con Elena Miglietti, giornalista, scrittrice, speaker radiofonica e docente alla Scuola Holden di Torino, e Mauro Berruto, giornalista, ex ct della nazionale maschile italiana di pallavolo (bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012) e CEO della Scuola Holden: alle 20.30, parleranno di “In mezzo scorre il fiume - Sport e storie a Torino”. Alle 21.30, la presentazione di “Al di là del muro. Storie e leggende del volley azzurro” di Maurizio Nicita, giornalista per La Gazzetta dello Sport da quasi trent’anni, e le sue attesissime ospiti, le pallavoliste Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e aperta a tutti.

Sul sito www.festivaldeilibrisportivi.it tutti gli aggiornamenti in merito agli appuntamenti in programma e agli autori coinvolti. Per ulteriori informazioni, scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it

“SportivaMente - il festival dei libri sportivi” è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Territori in collaborazione con Associazione Culturale CUADRI e MoreNews Gruppo Editoriale; sostenitori e partner dell’evento sono il Comune di Busto Arsizio, la Camera di Commercio di Varese - Varese Sport Commission e la concessionaria Paglini Store.