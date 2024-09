Davide Tizzano candidato alla presidenza della FIC

Davide Tizzano si candida alla guida della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025-2028. Un passato da canottiere di vertice, con gli ori olimpici vinti a Seul 1988 nel 4 di coppia e ad Atlanta 1996 nel doppio, e un presente da dirigente e manager nazionale e mondiale: il cinquantaseienne napoletano è attualmente presidente del Comitato Internazionale (26 Comitati Olimpici di 3 Continenti) dei Giochi del Mediterraneo e, dal 2014, direttore del Centro Coni di Preparazione Olimpica di Formia.



“Ho deciso di accettare la proposta di correre per la presidenza, a seguito delle numerose sollecitazioni, a tutti i livelli, giunte da ogni parte d’Italia – afferma Tizzano, già vicepresidente nazionale della FIC tra il 2012 e 2016 – Prima di far questo, ho verificato una condizione fondamentale: il supporto di una squadra forte e coesa, composta da persone competenti, appassionate e rappresentative dei loro territori di appartenenza e non solo”.



Per la FIC del futuro, Tizzano e la sua squadra sono pronti a metter a disposizione “l’esperienza maturata nelle nostre vite sportive e professionali insieme a tanta energia, innovazione e amore per il Canottaggio che ha dato tanto a ognuno di noi e per cui siamo determinati a impegnarci responsabilmente in direzione di un serio, strutturato e armonioso progetto di crescita. Un percorso che affronteremo mantenendo i valori della tradizione remiera come stella polare e riportando gli atleti, i tecnici e i dirigenti delle nostre società al centro dell'attenzione generale”.



Lo sviluppo della base, al centro dell’azione della nuova Federazione, perché se essa è in sofferenza allora il vertice non può esprimersi nel migliore dei modi. “Il Canottaggio, oggi, ha un grande potenziale ma è in buona parte inespresso. Il nostro sport cresce molto meno in rapporto alle altre discipline: se guardiamo agli anni più recenti, sono tutt'altro che incoraggianti le indicazioni che ci arrivano dai numeri sia sul fronte dei tesserati che degli agonisti – prosegue Tizzano – In questi anni, non sono state sviluppate politiche efficaci di contrasto al ‘drop out’, l’abbandono giovanile: tra le categorie Ragazzi e Junior, infatti, perdiamo quasi la metà dei nostri giovani canottieri. Occorre, anche in tale ottica, riprogrammare il settore della Formazione per Allenatori e Dirigenti. Dobbiamo ridare slancio alla nostra base e, quindi, mettere in atto una strategia per rendere la nostra disciplina più appetibile al grande pubblico”.



La FIC 2025-2028 “dovrà poter contare maggiormente su risorse esterne, quali sponsor, fondazioni e istituzioni internazionali, nazionali e locali, senza naturalmente dimenticare i contributi del Coni per l’attività agonistica e di Sport e Salute per progettualità sociali. In quest’ottica, serve lavorare per la promozione di una immagine del Canottaggio moderna e al passo con i tempi e, tra le idee, sicuramente c’è la volontà anche di riportare la nostra disciplina nelle città d’arte con spettacolari circuiti sprint”.



In chiusura, Tizzano sintetizza così la mission del suo gruppo. “Riporteremo le società remiere italiane al centro del progetto di sviluppo della nuova Federazione Italiana Canottaggio con una forte opera di coinvolgimento di atleti, tecnici, dirigenti e giudici arbitri”.



La squadra di “FIC Futura – Il Canottaggio che vogliamo” è composta dal candidato alla presidenza Davide Tizzano e da:



- Walter Bottega (quota Tecnici). Imprenditore del settore wellness, laureato in Scienze Motorie. Atleta olimpico (quarto ad Atlanta 1996). Allenatore di Canottaggio da 24 anni.

- Massimiliano D’Ambrosi. Ingegnere. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Friuli Venezia Giulia. Consigliere nazionale FIC in carica.

- Umberto Dentis. Avvocato. Organizzatore della “Silver Skiff” regata Internazionale di canottaggio in singolo con 1.248 iscritti, nel novembre 2023, da tutto il mondo. Dirigente sportivo. Già Presidente della Reale Società Canottieri Cerea di Torino.

- Rossano Galtarossa. Dirigente Sportivo, Vice Presidente CONI Veneto, 6 Olimpiadi (oro a Sidney 2000, argento a Pechino 2008, bronzo a Barcellona 1992 e Atene 2004) e pluricampione mondiale. Coach e Formatore.

- Luana Porfido. Responsabile europeo della Comunicazione aziendale e della gestione ESG (Environmental, Social, and Governance) presso FUJIFILM Europe. Vogatrice Master.

- Francesca Postiglione. Tecnico di Radiologia. Campionessa italiana assoluta, universitaria e master. Allenatore e Giudice Arbitro di Canottaggio

- Fabrizio Quaglino. Commercialista. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Lombardia. Presidente del Centro Internazionale di Preparazione Olimpica di Pusiano (CO). Consigliere nazionale in carica FIC.

Al candidato Presidente, ai sei candidati in quota Dirigenti e al candidato in quota Tecnici, presto si unirà anche un Dirigente di alto profilo e con grande conoscenza del Canottaggio italiano.

La squadra verrà ufficialmente presentata venerdì 20 settembre alle ore 12 presso il Salone Nautico Internazionale di Genova.