Il 14 settembre a Savona il seminario "Gestione dell'Insuccesso ed Evoluzione del Valore dell'Inclusione nello Sport"

I Lions International Distretto 108 Ia3, il Lions Club Savona Torretta e l'Associazione Save The Woman, in collaborazione con Relaxioni e il Comune di Savona, sono lieti di annunciare un evento di grande rilevanza per il mondo dello sport e la società. Il seminario "Gestione dell'Insuccesso ed Evoluzione del Valore dell'Inclusione nello Sport" si terrà sabato 14 settembre 2024, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Sala della Sibilla nel Complesso Monumentale del Priamar a Savona. Moderato da Claudio Sabattini Immediato Past Presidente del Consiglio dei Governatori MD 108 Italy

Questo evento gratuito e aperto a tutti rappresenta un'opportunità unica per allenatori, sportivi, genitori e appassionati di approfondire temi cruciali legati allo sport come strumento di crescita personale e sociale.

Il seminario vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo provenienti da diverse aree del mondo sportivo. Tra questi, Luca Oddone, ex calciatore professionista, tecnico settore giovanile, responsabile Progetto Next generation UC Sampdoria, responsabile organizzativo Evolution Programme F.I.G.C. – Team manager selezione U15 femminile Ligurnova , e Matteo Lelli, ex giocatore professionista FC Bologna – area scouting settore giovanile BFC Bologna . Il Maestro dello sport Maurizio Seno, Maestro dello sport, allenatore di calcio Uefa Pro, responsabile settore giovanile Milan e Padova, c.t. prime squadre Chievo, Udinese, Genoa, Cagliari, Milan, Shenzhen. Da 28 anni docente a Coverciano . Christian Bourrel, - Insegnante di educazione fisica, allenatore di calcio. Collaboratore tecnicoetodologico presso il centro di formazione calcistica della Federazione Francese (I.N.F.) di Vichy per 12 anni, formatore insegnante di educazione fisica sul calcio. Responsabile formazione settore giovanile Milan , presenterà il suo approccio innovativo esposto nel libro "Vincere nel Calcio con il cervello inconscio".

L'evento si arricchirà ulteriormente con i contributi di Angelo Picardo, Delegato Regionale Attività Scolastica S.G.S Liguria FIGC, Responsabile Tecnico CFT Genova FIGC, Ex allenatore UC Sampdoria dal 2010 al 2023, Docente di Pallavolo Corso Sport di Squadra S.C.Motorie UNIGE, Docente di Scienze Motorie presso Liceo Scienze Umane Calasanzio Genova , e Sonia Manfucci, Allenatrice Professionista UEFA, fa parte dello staff della leva Under 14 Pro maschile del Genoa C.F.C . La plurimedagliata judoka Emanuela Pierantozzi offrirà una prospettiva sugli sport individuali, mentre Giuseppe Corso, Delegato comitato Paralimpico Savona e provincia, delegato Liguria Federazione italiana sport Paralimpici e Sperimentali

Il Governatore del Lions International Distretto 108 Ia3, Vincenzo Benza, sottolinea l'importanza di questo evento come momento di riflessione e crescita per tutta la comunità.

Rosella Scalone, Presidente del Lions Club Savona Torretta, ha dichiarato: "Siamo profondamente onorati di essere tra gli organizzatori di questo importante evento aperto a tutta la comunità. Come Lions, crediamo fermamente nel potere dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Questo seminario rappresenta un'occasione unica per riflettere sui valori fondamentali dello sport e su come questi possano essere applicati nella vita quotidiana. Invitiamo calorosamente tutti i cittadini, non solo gli addetti ai lavori, a partecipare e a contribuire a questa importante discussione sul futuro dello sport e della nostra società."

L'evento è a ingresso libero e non richiede prenotazione. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la locandina dell'evento.

Il Comitato Organizzatore

Lions International Distretto 108 Ia3

Lions Club Savona Torretta

Associazione Save The Woman

Relazioni