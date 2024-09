America's Cup. Luna Rossa batte Orient Express ed è in semifinale, Pietro SIbello ed Alinghi scavalcano i francesi

MATCH #19 – ITA vs FRA

Partita sulla sinistra della linea dopo aver controllato nel prestart la barca francese, Luna Rossa vira immediatamente per andare a chiudere gli avversari che si sono allungati sulla destra del campo. Per pochi secondi le barche rimangono vicine, ma nonostante le buone performance di Orient Express, la maggiore velocità e la perfetta conduzione di Luna Rossa hanno presto la meglio e permettono alla barca italiana di girare il primo cancello con 10” di vantaggio. In poppa il distacco aumenta ulteriormente, anche se per l’equipaggio guidato da Jimmy Spithill e Francesco Bruni mantenere il controllo dell’avversario non è affatto scontato, a causa di un vento debole che salta in continuazione sul campo di regata, rendendo ogni manovra potenzialmente pericolosa per il rischio di cadere dai foil. Ancora un’ottima prova per Luna Rossa, che taglia il traguardo con un vantaggio di oltre un minuto, guadagnando il quinto punto che le vale l’ingresso in semifinale.