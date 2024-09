Calcio. Inizia la stagione anche per l'Academy Cisano: "Si riparte, rinnovata l'affiliazione al Torino"

Si alza il sipario su un’altra stagione per l’A.s.d. Academy Cisano 1985.

"Dopo la stagione passata, ricca di soddisfazioni calcistiche culminata con il Camp Torino Fc, al quale hanno partecipato 103 giovani calciatori della provincia, non vedevamo l’ora di ripartire. Infatti abbiamo anticipato la ripartenza al 22 agosto proprio per la voglia di rivedere i ragazzi e crescere con loro. Quest’anno abbiamo ulteriormente aumentato i numeri degli iscritti, passato in quattro anni da 20 a 84 unità, che vanno dai piccoli amici agli under 15, sintomo di serietà nel lavoro e di un progetto sano e concreto".

La visione dell'Academy.

"Non dimenticarci mai che i giovani calciatori sono la risorsa e la ricchezza, ma sono soprattutto ragazzi. Non vogliamo parlare solo di vittorie; ma il nostro progetto sportivo-educativo mette il ragazzo al centro: è a lui che si devono rivolgere le giuste attenzioni, occorre osservarlo, ascoltarlo e di conseguenza modellare i nostri comportamenti in base alle loro risposte. A queste età si devono divertire, imparare a stare in campo, a risolvere con le proprie abilità e capacità le diverse situazioni di gioco, ma anche, e direi soprattutto, di sapersi impegnare, rispettare i compagni e i mister, gli avversari e gli arbitri. E noi mister e società tutta dobbiamo essere capaci di interagire con loro per dargli ed ottenere il meglio".

L’affiliazione con il Torino Fc continua.

"Per il terzo anno saremo academy del Torino Fc, ne siamo felicissimi. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere sul campo in più occasioni sia il Responsabile Academy Gianluca Cabella sia il responsabile tecnico mister Uefa Pro Giovanni Zichella. La loro professionalità e disponibilità ci ha permesso di crescere sul campo, ma non solo, anche partecipare agli incontri formativi con lo staff Torino Fc e ai loro camp estivi ha permesso ai nostri mister di fare esperienza e migliorare gli allenamenti da proporre ai nostri piccoli campioni".

Calcio ma non solo.

"Il nostro Progetto, come detto, mette al centro il ragazzo e per farlo non si può pensare di non includere le Famiglie, i Genitori, risorsa importante che deve entrare in gioco. Essere consapevoli delle tappe evolutive, di quello che i bambini possono fare, di come comunicare con loro e di come accompagnarli nella crescita individuale e nel gruppo, fattore di significativo cambiamento sia per gli allenatori sia per i genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli. Il campo diventa così, non solo un luogo di esercizio fisico, ma anche e soprattutto un luogo di crescita e socializzazione".

La comunicazione ai ragazzi?

"Innanzitutto che il calcio è bellezza. Chi gioca si deve prima di tutto divertire, si chiama gioco del calcio. Non dimentichiamolo, mai. Ma per divertirsi occorre impegno, sacrificio, rispetto e cultura del lavoro. Stiamo facendo prima di tutto sport, e legato all’attività fisica non può non esserci la conoscenza del proprio corpo e la conoscenza dei valori legati ad esso. Ogni sportivo deve affrontare la sconfitta e saperla gestire, imparare che non si è i migliori, ma che l’impegno e il lavoro possono migliorarci. Per ogni singolo atleta, lo sport diventa esperienza chiave per la crescita capace di trasformarci in persone migliori".