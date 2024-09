Calcio. La Coppa Liguria di Prima Categoria apre i battenti, stasera il taglio del nastro con Quiliano & Valleggia - Spotornese

Inizia ufficialmente questa sera il programma di Coppa Liguria in provincia di Savona.

In calendario una sfida stuzzicante come Quiliano & Valleggia - Spotornese, soprattutto per i mutamenti che entrambi i team hanno abuto nel corso dell'estate.

Sulla panchina biancorossoviola è arrivato infatti Gianluca Molinaro, reduce dall'ottimo cammino vissuto con il Cengio, mentre le redini biancocelesti sono passate di mano da mister Dorigo a mister Ferraro, con tante novità all'interno dell'organico curate dal ds Andrea Cosentino.

A riposare sarà il Borghetto, terza formazione del girone.

Fischio d'inizio al Picasso alle 20:30, arbitra Tameo di Albenga.

Livescore su Svsport.it