Rari Nantes Savona. Giuseppe Gervasio e Patrizia Giallombardo entrano nel nuovo Consiglio Federale

Si è svolta oggi, nella Leptis Magna IV dell'Ergife Palace Hotel a Roma, la XLIII Assemblea Ordinaria Elettiva della Federnuoto.

Hanno parrtecipato oltre 800 persone in rappresentanza di 700 società.

L'Assemblea ha riconfermato, con piena fiducia, il Presidente uscente, Paolo Barelli, con 14.650 preferenze, pari al 77,70% (quattro anni fa

era stato del 71,54%).

Nel Consiglio Federale sono stati eletti ben due rappresentati della Rari Nantes Savona, Giuseppe Gervasio, alla sua quinta rielezione, con

8379 voti e Patrizia Giallombardo, C.T. della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, alla sua prima elezione come Consigliere Federale, con

9.562 voti.

Afferma Giuseppe Gervasio: “E' un'elezione che dà un un grande riconoscimento alla Rari con la presenza di due consiglieri”.

Da evidenziare che la Rari Nantes Savona è sicuramente una delle società di vertice della Federnuoto visto che vanta la Squadra Campione d'Italia nel Nuoto Artistico e la Squadra Vice Campione d'Italia nella PallanuotoW.

Commenta Patrizia Giallombardo: “Sono lieta di essere stata eletta per la prima volta come consigliera federale con una votazione molto ampia. È un onore per me ricevere questa fiducia da parte delle società e sono entusiasta di poter lavorare cercando di promuovere lo sport e supportare le società'. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportata in questo percorso, alle persone che hanno creduto in me e

nella mia visione”.



Questi i risultati completi delle votazioni dell'Assemblea Ordinaria della FIN:

Presidente

PAOLO BARELLI voti 14.650

Consiglieri in Rappresentanza delle Società

PATRIZIA GIALLOMBARDO voti 9562

AMELIA MASCIOLI voti 8463

ANDREA PIERI voti 10514

ANTONIO DE PASCALE voti 8617

GIUSEPPE MAROTTA voti 8540

GIUSEPPE GERVASIO voti 8379

ANDREA MALCHIODI voti 7539



Consigliere in Rappresentanza dei Tecnici

ROBERTO DEL BIANCO voti 772

Consiglieri in Rappresentanza degli Atleti

Donne

TANIA CAGNOTTO voti 1402

Uomini

LUCA PISCOPO voti 1298

Presidente dei Revisori dei Conti

GIORGIO LALLE voti 14792