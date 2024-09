Atletica Arcobaleno. La ripartenza di settembre premia Zunino, Facco e Canepa

E’ partita la seconda parte di stagione dell’atletica leggera e sono tornati in pista anche alcuni degli alfieri dell’Atletica Arcobaleno Savona, con risultati lusinghieri!

Il “focus” sono le finali nazionali dei Campionati di Società che vedranno impegnate a Prato (sabato 21 e domenica 22) le formazioni assolute femminile e maschile nella finale B interregionale, mentre il weekend successivo, 28-29 settembre, la formazione Allieve sarà in gara ad Imperia nella finale interregionale del CDS di categoria.



Prima grande news il super bronzo conquistato da Vittoria Facco nei Campionati Europei Underi 18 di Triathlon svoltisi a Banyoles (Spagna). La giovane spezzina portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona, tesserata per la disciplina del triathlon per il GS Fiamme Oro è sulle orme del conterraneao Samuele Angelini già più volte ai vertici nella disciplina anche nell’ambito internazionale.



Ma veniamo giustamente alla pista per riportare i principali riscontri della settimana.



A La Spezia si è svolto il Memorial Capiferri e, in questa occasione, è tornato a brillare Marco Zunino, secondo sui 400 a soli 2 centesimi dal vincitore Hada Zahair (Avis Barletta), chiudendo in 48.58, miglior crono di stagione.

Altri due argenti sono giunti dal salto con l’asta: Nicolò Saettone ha valicato l’asticella a 4.10, mentre l’allieva Lara Dieci ha realizzato il nuovo primato personale con la misura di 2.40.

Buon 1500 metri con Nicolò Reghin 4° con il nuovo PB di 4.02.16 e Samir Benaddi 6° in 4.03.05.

4° posto per l’allieva Lisa Vitiello sui 400, corsi in 1.01.57.



A Genova di è svolta la riunione in notturna “Genova corre di sera”.

Buone prove sui 5000 per Elena Cusato (3° in 20.26.92) e Arianna Tagliafico (4° in 20.44.32).

Bella gara sugli 800 di Enrico Lanfranconi, argento allo sprint con il crono di 1.59.98.

Ottime cose anche dal “3° Meeting di fine estate” svoltosi a Cuneo.

Gara top per Marco Zunino sugli 800 che “pela” il muro dell’1.50.

Gran crono di 1.50.06, miglior prestazione tecnica di giornata e significativo nuovo primato personale dell’atleta, e bella vittoria sul compagno di fatiche Samir Benaddi, all’arrivo in 1.53.76.

Denis Canepa rientra in gara dopo qualche settimana di stop per “acciacchi”, dimostrandosi già competitivo nell’aggiudicarsi il giavellotto con un miglior lancio di 63,57.

Negli 800 femminili Ginevra Carloni si è classificata in 3° posizione con 2.28.99, mentre Asia Zucchino ha chiuso al 4° posto in 2.31.38.