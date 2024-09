Calcio. Acqua e pepe sul Ciccione, il presidente del Ligorna Saracco dopo la sospensione: "Un campo di serie D non può essere ridotto così dopo qualche ora di pioggia"

Da Lavocediimperia.it

"È inammissibile che sia stato omologato un campo così. Le società fanno sacrifici, ce l'ho contro chi ha deciso che su questo campo si potesse in serie D", il presidente del Ligorna Alberto Saracco apre un fronte polemico dopo il rinvio della partita inaugurale del campionato di serie D disputata ieri al "Ciccione" e sospesa dopo cinque minuti della ripresa sul risultato di 1-0 a favore degli ospiti a causa del nubifragio che si è scatenato sopra lo stadio appena "inaugurato".

Il numero 1 della società genovese ha parlato ai microfoni di tutttocampo.it : "Questo vuol dire che ora saremo costretti a tornare per soli 35 minuti perchè ha piovuto un po' . Il campionato è iniziato a settembre, finirà a maggio, pioverà spesso e qui non giocheranno mai, quindi per me è inammissibile una cosa del genere, non mi capacito".

"Non c'erano giardinieri, non c'erano due con le forche, un campo di serie D non può essere in queste condizioni dopo due ore di pioggia", conclude Saracco.