Calcio, Albenga. Giornata da palcoscenico per Manes, due gol e un rosso sul tabellino: "Siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto" (VIDEO)

Quando un difensore realizza una doppietta non può che presentarsi in sala stampa con un sorriso aperto e disteso.

Alessandro Manes ha infatti realizzato la doppietta da ex, ieri pomeriggio, nel 3-1 dell'Albenga contro la Sanremese, frutto del buon lavoro che gli ingauni hanno saputo compiere in settimana con la preparazione delle palle inattive. Un po' di fastidio per l'espulsione indubbiamente resta, ma il carattere palesato dalla squadra di Mariotti in un "Riva" trasformato in piscina per le forti precipitazioni non può che rappresentare il miglior viatico per i prossimi impegni