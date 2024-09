Calcio, Coppa Liguria. Carparelli show per la S.Filippo Neri Yepp. poi la Baia Alassio Auxilium risale fino al 3-3

Prima partita e primo pallone portato subito a casa per Marco Carparelli. Il nuovo attaccante della San Filippo Neri Yepp Albenga ha subito bagnato l'esordio con la nuova maglia realizzando immediatamente una tripletta nel primo match di Coppa Liguria contro la Baia Alassio Auxilium, tra il 30' e il 55' minuto.

La Baia Alassio a questo punto è tornata però prepotentemente in partita trovando in quattro minuti due reti con Mehmetaj e Sacco, fino al gol del definitivo 3-3 in pieno recupero con Gasco.

SAN FILIPPO NERI YEPP - BAIA ALASSIO AUXILIUM 3-3



Marcatori: 30' Carparelli, 36' Carparelli, 55'Carparelli, 57' Mehmetaj, 59'Sacco, 92' Gasco.

San Filippo Neri Yepp: Rizzo, Furlanetto 70' Abbatemarco), Giglio (75' Sorrentino), Mascardi (50' Muca), Greco, Fejzallari, Carparelli, Condorelli (85' Andolfatto), Orru (68' Belmonte), Giordano, Gerosa. All. Torregrossa - Rotiroti



Baia Alassio Auxilium: Pampararo, Vinci (60' Tomao), Odasso (55' Damonte), Aicardi, Gasco, Combi, Paltrinieri (55' Hamati),

Maxena (60' Michero), Di Mari, Sacco (72' Cannizaro), Mehmetaj. All. Sardo.