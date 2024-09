Calcio, Serie D. Per l'Imperia esordio a metà. I commenti di Buttu e Scuffi dopo i 50 minuti con il Ligorna

Esordio bagnato, esordio a metà. Dura 50 minuti il match tra Imperia e Ligorna , prima giornata del Girone A della Serie D che ha segnato il ritorno al "Ciccione" dei nerazzurri. Ma la pioggia, che non ha mai smesso di scendere in maniera più o meno intensa da inizio partita, ha imposto lo stop dopo 5 minuti dall'inizio della ripresa: l'acqua sul terreno di gioco era troppa e il pallone non rimbalzava più.

Restano comunque quei 50 minuti da cui si ripartirà una volta stabilita la data per la continuazione del match, sul risultato di 1-0 in favore dei genovesi con il gol siglato da Cericola in chiusura di prima frazione.

A Pietro Buttu non era mai capitato di subire un rinvio con di fatto ancora un tempo intero da giocare: "È un peccato, per l'atmosfera e il significato della giornata. Alla squadra non posso dire nulla, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato col Ligorna, abbiamo preso gol a fine primo tempo e nella ripresa eravamo rientrati bene. Erano condizioni incredibili in cui giocare, abbiamo onorato la partita giocata, era giusta alla fine la sospensione. Il meteo ha rovinato una giornata a suo modo storica, con il pubblico che c'era che non c'entra niente con la Serie D".

Al mister fa eco il direttore generale nerazzurro Matthew Scuffi, in tribuna ad assistere al match: "Una gara equilibrata per quello che si è visto, bravi loro a sfruttare l'occasione che hanno avuto su un campo estremamente pesante. La cornice sugli spalti però rimane, ed era un gran bel valore aggiunto. La tribuna era piena, gli ultras erano insieme ai loro gemellati del Nizza. Peccato per non aver potuto assistere a uno spettacolo degno di questa coreografia".

A rinvio certificato, la squadra è comunque tornata in campo a prendersi l'applauso dei tifosi che hanno apprezzato la battaglia dei 50 minuti giocati fin qui, di una sfida che deve ancora scrivere il suo epilogo.