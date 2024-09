Vado, esordio in prima squadra per il 17enne Daniel Damonte

Non sono arrivati i tre punti all'esordio in campionato in trasferta contro il Chisola per il Vado ma al comunale Dino Marola di Vinovo c'è già chi alla ripresa degli allenamenti dovrà portare le classiche paste per l'esordio in prima squadra.

Mister De Lucia ha infatti fatto scendere in campo al 87esimo al posto di Filippo Monteverde (2006, anche lui all'esordio, in arrivo dalla primavera dello Spezia) il classe 2007 Daniel Damonte che a 17 anni ha così coronato il sogno di esordire con la prima squadra rossoblu.

Daniel, difensore, la scorsa stagione giocava negli allievi regionali.