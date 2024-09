E' iniziata ieri sera, in contemporanea con il via del campionato 2025/2025, la nuova stagione di Stadio Aperto.

A condurre Lorenzo Tortarolo in tandem con Andrea Musacchio, per le prime analisi sulle squadre liguri e piemontesi. Non è mancato nemmeno il consueto collegamento con il direttore di Varesenoi.it, Andrea Confalonieri, per il punto sui biancorossi di Floris, dati per favoriti insieme al Vado per la conquista della promozione in Serie C.

Ecco la puntata di lunedì 9 settembre: