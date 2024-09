Calcio, Plodio. Primo test ok con la Juniores del Ceva, la prima rete stagionale è di Luongo

Nello scorso week end anche il Plodio è sceso in campo per il primo test prestagionale.

La squadra di mister Testa ha iniziato la propria marcia di avvicinamento agliimpegni ufficiali affrontando la Juniores del Ceva.

In attesa di avere la rosa al completo causa acciacchi e impegni di lavoro, i valbormidesi sono riusciti a conquistare un primo risultato utile, superando 1-0 i giovani piemontesi.

A realizzare la prima marcatura non poteva che essere Massimiliano Luongo, uno degli elementi più esperti dell'organico biancoblu.