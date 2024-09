Vela. In arrivo un seminario tutto dedicato agli ufficiali e ai segretari di regata

Sabato 19 Ottobre, alle ore 15 presso la la Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri Ponente (Via Pionieri e Aviatori d’Italia 89 – Genova), si terrà un seminario di formazione rivolto agli Ufficiali di Regata e ai Segretari di Regata, in particolare a coloro che si occupano di regate d’altura, sui temi della gestione della regata, della redazione delle classifiche e degli adempimenti della Segreteria. E’ possibile partecipare con invio segnalazione di adesione via mail a i-zona@federvela.it entro martedì 15 Ottobre 2024.