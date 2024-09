Fotonotizia. Sasha Mosso è a Bangkok, iniziano i Campionati Mondiali giovanili per il portacolori del Kombat Team Alassio

Sasha Mosso rappresenta indiscutibilmente per la provincia di Savona uno dei talenti sportivi di maggior prospettiva.

Non a caso il portacolori del Kombat Team Alassio ha raggiunto Bangkok per partecpare ai prossimi Campionati Mondiali giovanili di Muay Thai, iniziati ieri in Thailandia.

Nell'occasione Sasha ha avuto l'occasione di posare con l'Ambasciatore italiano del paese del sud est asiatico, insieme ai compagni di squadra, ai coach e ai dirigenti della spedizione azzurra.

Gli auguri al giovane atleta originario di Calice Ligure sono arrivati anche da parte dell'Amministrazione comunale: "Facciamo i nostri migliori auguri a Sasha per l’ormai iniziata grande avventura con la Nazionale Italiana insieme ad altri giovani selezionati per questo importante evento. Avrà sicuramente modo di farsi onore nello sport che pratica da tempo e che ama. Lo sport apre le frontiere, fornisce occasione di viaggiare e conoscere luoghi e culture lontani geograficamente da noi. Siamo certi che il giovane atleta avrà modo di apprezzare anche questo aspetto oltre al risultato sportivo. A presto Sasha e buona avventura".