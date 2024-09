Vela, Classe RS Feva. Bastini e Bardelli campioni d’Italia Under 14 e medaglia d’argento nella classifica generale

Si sono disputati dal 5 all’8 settembre a Pescara i Campionati Italiani 2024 della classe RS Feva, manifestazione che ha portato in mare 76 equipaggi provenienti da tutta Italia e che ha visto il Club nautico di San Bartolomeo al Mare, sotto la guida di coach Luigi Rognoni, presente con quattro barche, di cui tre hanno terminato la competizione nelle prime undici posizioni.

Dopo l’oro europeo in Lituania e l’argento mondiale in Olanda, Edoardo “Biglia” Bastini e Samuele “Masu” Bardelli si aggiudicano il titolo italiano Under 14 dopo una splendida serie di regate. Sereni e regolari, in evidente piena forma mentale, hanno fatto della coesione della velocità i loro punti di forza e hanno finito per conquistare con pieno merito anche la medaglia d’argento nella classifica generale, a una manciata di punti dai primi, i riminesi Diego Leone Severi e Vittorio Collini.

Le soddisfazioni per il Sanbàrt sono poi proseguite con il quarto posto nella categoria mix di Federico Bastini e Carlotta Traverso, già bronzo europeo di categoria a giugno, che hanno messo in acqua una motivazione e una grinta notevoli, migliorando via via le loro prestazioni fino a disputare un’ultima giornata di regate da ricordare, con un secondo e due terzi posti che ne hanno sensibilmente migliorato la classifica e che hanno consentito ai veterani della classe Feva del Sanbàrt di conquistare l’ottavo posto nella classifica generale.

Undicesimo posto assoluto per Pietro Ferrario e Giacomo Mileto, risultato un po' al di sotto delle loro aspettative, su cui ha certamente pesato l’ultima giornata di gare, in cui hanno faticato a trovare il ritmo con un'impegnativa onda formata. Bilancio senz’altro positivo infine per Tommaso Morelli e Bianca Cornalea, che hanno compiuto un altro passo nel loro percorso di maturazione e la cui determinazione cresce al pari dell’armonia dell'equipaggio.

«Un fine settimana a dir poco entusiasmante» afferma Ivan Bastini, Presidente del Club Nautico, che aggiunge: “Siamo davvero felici della crescita dei nostri atleti: i loro sorrisi e il loro entusiasmo al termine delle regate sono quanto di meglio possiamo chiedere, perché al Sanbàrt, al di là delle classifiche, che senza dubbio in quest’occasione ci emozionano e ci riempiono di orgoglio, siamo convinti che lo sport della vela debba essere soprattutto divertimento”.

Gli impegni della squadra RS Feva del Sanbàrt proseguiranno con la partecipazione all’Autumn Meeting, regata internazionale che si terrà a Riva del Garda all’inizio di Ottobre e che chiuderà la stagione sportiva 2024.