Domenica 22 settembre l'Open Day dell’USS Dario Gonzatti nell'ambito dello Sport City Day

Domenica 22 settembre, nell'ambito dello Sport City Day all'interno del palinsesto "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", l’USS “Dario Gonzatti” organizza una giornata di Open Day con attività di prove libere in presenza di istruttori esperti. Il primo club subacqueo in Italia, il più antico ancora attivo nel mondo, intende promuovere le discipline subacquee e marine. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà così possibile entrare a contatto con il nuoto pinnato, l'apnea dinamica, l'orientamento subacqueo e il SUP (stand up paddle)



L'orientamento subacqueo sarà collegato all'uso di bussole e mappe sott’acqua, con l'insegnamento di tecniche di base per la navigazione subacquea sicura e prove pratiche per applicare le tecniche apprese. Le attività del nuoto pinnato si baseranno su dimostrazioni tecniche e prove libere nell'uso di pinne e monopinna, adatte a tutte le età e livelli di esperienza.

con l'illustrazione dei benefici in termini di miglioramento di velocità e resistenza. Dopo una introduzione legata al nuoto e alle tecniche di respirazione, l'apnea dinamica offrirà un saggio dei benefici anche relativi al miglioramento della concentrazione e della gestione dello stress.



Nel dettaglio, la giornata prevede il benvenuto ai partecipanti alle 9:30, nuoto pinnato e sup alle 10, orientamento subacqueo alle 11 e poi la ripresa con nuoto pinnato (14:30) e apnea dinamica (16). L'Open Day è patrocinato dal Municipio Levante del Comune di Genova.