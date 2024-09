La Sportiva Sturla brilla ai Tricolori di Surflifesaving a Riccione

Si è appena conclusa a Riccione un’emozionante avventura per la A.S.D. Sportiva Sturla, storica società biancoverde di Genova, che dal 12 al 15 settembre ha partecipato ai Campionati Italiani di Categoria Surflifesaving.

Una spedizione che ha portato in alto i colori di Sturla, raccogliendo 29 medaglie – 14 ori, 6 argenti e 9 bronzi – in un palcoscenico nazionale che ha visto la partecipazione di 38 società. Oltre alle medaglie, la Sportiva Sturla ha conquistato la classifica a punti nelle categorie Cadetti e Senior e ha raggiunto un prestigioso secondo posto tra gli Esordienti A.

Dietro ogni medaglia e ogni successo si nasconde il sacrificio e la dedizione di una squadra unita.

Tra i protagonisti assoluti di questa spedizione spiccano i nomi di Cecilia Moretti, Caterina Luccoli, Lorenzo Giaccone, Andrea Rossi, Alessandra Luccoli, Nicolò Razeto e Lorenzo Omero, tutti capaci di conquistare titoli italiani individuali. Ma le vittorie non sono state solo personali: i successi nelle staffette hanno dimostrato ancora una volta l'importanza del gioco di squadra.





Le Medaglie d'Oro: Campioni e Campionesse

Cecilia Moretti ha dominato con ben quattro medaglie d'oro, confermandosi una delle atlete più promettenti e capaci della sua generazione. La sua determinazione è stata la chiave di una prestazione impeccabile, che l'ha consacrata regina della categoria Cadetti.

Caterina Luccoli, con due ori, ha illuminato il palcoscenico grazie alla sua grinta e al suo talento indiscusso. La sua presenza è stata decisiva anche nelle staffette, regalando emozioni e risultati alla sua squadra.

Lorenzo Giaccone ha brillato con due ori, confermandosi uno degli atleti più completi e versatili. Con la sua energia e determinazione, ha portato a casa vittorie di grande prestigio nella categoria Senior.

Andrea Rossi, con un oro e due bronzi, ha dimostrato di essere un pilastro della squadra. Il suo contributo ha reso ogni gara un'esperienza emozionante e ricca di soddisfazioni.

Lorenzo Omero, con un oro e due bronzi individuali, ha brillato non solo quando ha gareggiato da solo ma anche in staffetta, dove ha collaborato con Pietro Cotrozzi per conquistare una medaglia d'oro nella categoria Senior.

Alessandra Luccoli, con un oro e un bronzo, ha sfoderato prestazioni di altissimo livello, portando in alto la bandiera biancoverde con la sua eleganza e forza.

Nicolò Razeto, tecnico della squadra ma anche atleta, ha sbaragliato la concorrenza vincendo la medaglia d'oro nella gara canoa della categoria Senior.



Le Medaglie d'Argento e di Bronzo

Nicolò Di Tullio, appena rientrato dall’ottima spedizione australiana con la Nazionale Assoluta, ha conquistato ben tre medaglie d'argento, dimostrando un talento ed una costanza fuori dal comune. Ogni gara è stata una battaglia affrontata con coraggio e passione.

Andrea Rossi e Lorenzo Omero hanno arricchito il loro bottino con due bronzi ciascuno, mentre Alessandra Luccoli, Matteo Rossi, Chiara Rizzi, Davide Viviani e Diego Muzio hanno contribuito con una medaglia di bronzo a testa, aggiungendo valore e forza alla squadra in ogni prova.

Le staffette tavola hanno regalato altre emozioni: Lorenzo Omero e Pietro Cotrozzi hanno conquistato l'oro nella categoria Senior, così come Alessandra Luccoli e Cecilia Moretti nella categoria Cadette. Chiara Pichetto e Giulia Bancalari hanno raggiunto l’argento nella categoria Ragazze, mentre le staffette torpedo hanno visto protagonisti Davide Viviani, Christian Conti, Diego Muzio ed Edoardo Miceli nella categoria Cadetti, e Alessia Lentini, Cecilia Moretti, Caterina Luccoli ed Alessandra Luccoli nella categoria Senior.



Ogni Atleta, un Pezzo di Cuore

Ogni atleta della Sportiva Sturla ha portato il proprio contributo, e ognuno ha giocato un ruolo fondamentale in questa straordinaria avventura. Kevin Angeli con la sua passione ha ispirato i compagni, Mattia Arioli ha mostrato forza e costanza. Gaia Bernardini e Anna Berti Riboli hanno messo il cuore in ogni gara, così come Alessandro Bosco e Denise Calvillo che non hanno mai mollato un centimetro.

Miryam Cascione ha lottato con grinta in ogni prova, Davide Ferrari, Elisa Fruscione, Sofia Garibaldi hanno sostenuto la squadra con il loro spirito di gruppo, Aurora Oliveri ha lottato con forza, così come Marco Pastrovicchio e Tommaso Pellegri. Francesco Priolo, Virginia Puddu, Chiara Raviolo, Rachele Razzetti, Emma Riciputi e Giada Sciutti hanno messo tutta la loro energia per raggiungere gli obiettivi. Lorenzo Scelsi, Arianna Soggiu, Camilla Tacchini, Rebecca Turrà, Alberto Zebri e Gemma Zuccarino hanno dato il massimo, rappresentando con orgoglio la squadra.



Lo Staff Tecnico e gli Obiettivi Futuri

Dietro questo successo, ci sono i tecnici Veronica Marotta, Matteo Toma, Simone Marangon, Lorenzo Omero, Nicolò Razeto, Adeshola Ayotade, Matteo Michelini e Andrea Rossi, che per l’occasione ha seguito i piccoli Esordienti A. Il loro lavoro instancabile è stato fondamentale per preparare gli atleti e guidarli verso il successo.

Massimiliano Omero, responsabile del settore, ha tracciato gli obiettivi per la stagione 2024/2025: confermare e migliorare i risultati nelle categorie giovanili e puntare al podio della classifica annuale. Il sogno è vedere quanti più atleti della Sportiva Sturla convocati per i prossimi Campionati Europei giovanili ed assoluti.

La Sportiva Sturla, con quasi 105 anni di storia alle spalle, continua a dimostrare che la passione e il sacrificio possono portare a grandi traguardi. Il futuro è luminoso per questa società, e la strada verso nuovi successi è appena cominciata.