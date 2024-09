Qualificarsi al Trofeo delle Regioni non capita tutti giorni ed è un motivo di profondo orgoglio per Diego Anselmo.

Il portacolori della nostra provincia si è infatti classificato al primo posto ai campionati regionali liguri - piemontesi di motocross a Paroldo (Cuneo), categoria 125 junior.

Un risultato di prestigio non solo ai fini sportivi dato che, come detto, Diego rappresenterà la Liguria nella kermesse regionale in programma nel prossimo fine settimanana a Cingoli, nelle Marche.