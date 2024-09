Temporali in arrivo sulla Liguria, l'Arpal emana l'allerta gialla dalla mattinata di lunedì

Il maltempo tornerà a stretto giro di posta sull'intera Liguria.

Arpal, pochi minuti fa, ha infatti emanato una nuova allerta per temporali.

Domani potrebbero verificarsi condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale.

Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare.



Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali - che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine - forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.

Il livello giallo sarà emanato alle 6:00 di lunedì mattina e sarà attivo sull'intero arco regionale fino alle 18:00.