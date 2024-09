Subbuteo: il sanremese Gianfranco Calonico si laurea campione del mondo a squadre a Londra

Dopo la conquista di quello Europeo dello scorso anno a Gibilterra, il sanremese Gianfranco Calonico si è laureato nuovamente campione del mondo di Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo). Il titolo iridato è arrivato nel torneo a squadre e nella categoria ‘Veteran’ dopo che, il sabato, l’avventura si è fermata in semifinale contro il maltese Mario Camilleri, poi vincitore.

Per la nazionale italiana, della quale Calonico è una colonna da molti anni, ha fatto un filotto di vittorie piuttosto tranquillo, dimostrando una netta superiorità nei confronti degli altri paesi, provenienti dai 5 continenti, in una località cara a chi è appassionato di Subbuteo, visto che Tunbridge Wells è il luogo dove, nel 1947, Peter Adolph invento il gioco ancora in voga oggi. Per la nazionale Veteran un girone piuttosto facile ma, subito ai quarti di finale l’avversario che alla fine si è rivelato più ostico, la Grecia. Ed è stato proprio un gol di Calonico, nel tempo addizionale (dopo che quello regolamentare si era chiuso in perfetta parità sui quattro campi) a regalare il passaggio del turno.

Più semplici, invece, le vittorie in semifinale contro la Spagna (3-0 con Calonico che ha prevalso 1-0) e sull’Inghilterra in finale. Con i padroni di casa non c’è mai stata partita (4-0 il finale con il giocatore matuziano che si è imposto 1-0). Ottimi i risultati dell’Italia al mondiale inglese. Anche se nell’individuale i titoli sono arrivati solo dai tornei giovanili e da quello femminile, a squadre gli azzurri portano a casa l’iride nelle categorie Open, Veteran, Under 20 e Under 12.

, insieme alla squadra deltornerà in campo tra due settimane a Colleferro (Roma) per il girone di andata del campionato di Serie B. Anche in quel caso saranno due giorni difficili, nei quali tentare di mettere le basi per la promozione nella massima categoria, sfumata lo scorso anno per un punto. Oltre alla Serie B, il ‘Master’ partecipa anche alla Serie C con la sua seconda squadra, la, cercando di attaccare, anche in questo caso, il passaggio alla categoria superiore.

