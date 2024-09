I'm Ponente: un weekend insieme a Rachele Bruni, vice campionessa olimpica a Rio 2016

Un weekend di sport, mare, divertimento organizzato dalla Stile Libero asd.



Sabato 28 attività di allenamenti pregara con Rachele Bruno: ritrovo ore 16.15 presso casa del Turismo Albisola Superiore per lezione teorica a seguire nuotata presso LNI Albisola superiore, incontro con professore dell’università di Genova alle 19.30 e cena con Rachele alle 20 presso ristorante Le Terrasse.



Domenica 29 ritrovo dalle ore 8.30 presso Lido Spa Resort Albissola Marina 10 Mezzo Miglio, 10.45 400 Kids, 11.30 Miglio in Linea (partenza Lega Navale Albisola Superiore arrivo Lido Spa Resort Albissola Marina) 12.50 staffette, 13.30 premiazioni.



Tutte le info e il link iscrizioni sul sito www.stilelibero.fun sezione Circuito I’m Ponente



Iscrivendosi si riceve un pacco gara dedicato con maglietta, gadget integratori e buono ristoro.



Cronometraggio automatico con chip by Endu. Premiazioni a cura delle autorità locali.



Il circuito I’M PONENTE open water e life saving è patrocinato e supportato da Regione Liguria, i comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina la fondazione A. De Mari e da supporter tecnici.