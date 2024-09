Tutto pronto per la 7ª edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024, prenderà il via la VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) fino a domenica 13 ottobre 2024, con i seguenti orari: il giovedì e il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 11.

Dopo la parata inaugurale e la tradizionale apertura della prima botte, a festeggiare l’apertura del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2024, nel padiglione principale ci saranno i Kuni Kumpel e la loro musica bavarese, accompagnati dalle esibizioni di tante realtà artistiche locali. In serata, il primo live sul palco del padiglione principale sarà un tributo al cantante degli 883 con i Max Mania, mentre, l’area garden risuonerà grazie all’animazione di Radio Piemonte Sound.

Domani, venerdì 27 settembre, dalle 18, ripartirà la musica nell’area garden mentre nel padiglione principale ci penseranno i Kuni Kumpel ad inaugurare i primi brindisi del fine settimana. Dalle 23, grande sorpresa con dj Caponetto, ospite d’eccezione direttamente da Radio 105, nell’area esterna dedicata ai dj set mentre dalle 23.30, la iPop band caricherà di energia la serata del padiglione principale con le hit pop, dance, latin più ricercate e di successo.

Sabato 28 settembre, l’area garden sarà operativa già dalle 15, con l’intrattenimento per famiglie di Mago Trinchetto fino al tardo pomeriggio, a cui seguirà nuova musica grazie alla avvicendamento di Radio Piemonte Sound e Dj Reghe. Il padiglione principale, invece, sarà aperto dalle 19 con l’accompagnamento dei Kuni Kumpel che lasceranno poi il posto alla travolgente discomusic dei Discoinferno, dalle 23.30.

Domenica 29 settembre, già dall’ora di pranzo, nel padiglione principale, gli ospiti saranno invitati ad alzare i boccali con i Kuni Kumpel che proseguiranno con la loro proposta di canti tipici bavaresi e rivisitazioni di brani italiani, fino a sera con, in chiusura, il dj set di Schiffer. Nell’area garden, alle 10, come da tradizione domenicale dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, si svolgerà la Santa Messa e, a seguire, ci sarà il primo moto raduno con l’arrivo del Vespa Club e dei più iconici scooter del mondo. Sempre nel garden, dalle 16, ci saranno musica e intrattenimento con la baby dance dalle 14, seguita, dalle 16 dallo spettacolo “Let’s rocks” e da dj Toni dalle 18. In serata, un affascinante spettacolo pirotecnico concluderà con il botto il primo week end del "Paulaner Oktoberfest Cuneo" 2024.