Sci. Il campione Simone Origone in visita a Finale Ligure

Stamattina l'Amministrazione Comunale di Finale Ligure , ha ricevuto con piacere, presso la sala consiliare, il Campione dello sci di velocità ( o chilometro lanciato) Simone Origone.

Erano presenti la Vice Sindaco Maura Firpo e l'assessore allo sport Valter Sericano. Originario di Ayas, è fratello maggiore di Ivan Origone, a sua volta sciatore di velocità d'alto livello e detentore del record mondiale di velocità sugli sci.

Accostatosi allo sci all'età di 3 anni sotto la guida del padre, si tessera per lo Sci Club Val d'Ayas, all'età di 16 anni fa parte della squadra regionale valdostana di discesa libera e supergigante; tre anni dopo viene arruolato nella seconda squadra del Centro Sportivo Esercito, venendo però congedato nel giro di 6 mesi a seguito di problemi fisici. Nel 2003 inizia a sperimentare lo sci di velocità (o chilometro lanciato) sulla pista di Les Arcs: nella prima discesa, effettuata utilizzando materiali da sci alpino (e non quelli specifici per la velocità) raggiunge i 179 km/h. Il 6 marzo 2004, entrato a far parte della Nazionale italiana di sci di velocità, esordisce in Coppa del Mondo sulla pista di Sun Peaks, chiudendo la gara al secondo posto, alle spalle dello svizzero Jonathan Moret. Quindici giorni dopo, a Breuil-Cervinia, coglie la sua prima vittoria. Negli anni successivi conquista sei ori e un argento Campionati mondiali e dodici Coppe del Mondo, collezionando 96 podi nelle 109 gare disputate nel circuito di Coppa. Il 20 aprile 2006, sulla pista di Les Arcs, Simone Origone migliora per la prima volta il record del mondo, raggiungendo i 251,400 km/h.

Alzerà ulteriormente il primato tra il 2014 e il 2015, portandolo prima a 252,454 km/h, poi, il 3 aprile 2015 a 252,632 km/h e, infine, il 26 marzo 2016 a 252,987 km/h, venendo però battuto pochi minuti dopo dal fratello Ivan. Il 19 aprile 2007 conquista il suo secondo titolo mondiale, sulla pista svizzera di Verbier, ma subito dopo aver tagliato il traguardo incorre in una caduta che gli procura la frattura di radio e ulna.

Affianca all'attività agonistica quelle di guida alpina, maestro di sci, elisoccorritore ed alpinista; in particolare, il 7 settembre 2007 ha asceso le 20 vette oltre i 4000 m della catena del Monte Rosa in 12 ore e 40 minuti, ed ha concluso l'impresa raggiungendo la cima del Cervino in 17 ore e 40 minuti.