Calcio, Serie D. Alle 15:00 si completa la quinta giornata, week end da montagne russe per l'Albenga

Sono state 24 ore particolarmente tese quelle vissute tra venerdì e sabato nei corridoi dell'Annibale Riva. Come raccontato ieri, l'ipotesi in di un immediato ridimensionamento dell'organico appare al momento scongiurata, in attesa che la palla passi oggi pomeriggio passi ai giocatori bianconeri sul manto dell'Annibale Riva.

Sul fronte tecnico i ragazzi di mister Mariotti non hanno affatto deluso in questo avvio di stagione, pur non avendo ancora espresso il proprio intero potenziale. Tra alcuni infortuni da smaltire e il fisiologico processo di amalgama, gli ingauni sono comunque riusciti a incamerare nove punti, tanto da potersi installare al primo posto in classifica a patto di battere il Saluzzo e di un contemporaneo risultato utile della Lavagnese a Bra.

Sugli altri campi l'Asti cerca riscatto a Voghera, turno interno invece per le altre due liguri con Imperia - Fossano e Ligorna - Borgaro.

Il programma