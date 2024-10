Il 19 e il 20 ottobre due giornate di grande sport ad Alassio tra Triathlon e Swim & Run

Sabato 19 ottobre è in programma ad Alassio la prima edizione di Triathlon Cross sprint - evento a cura di Diamond Triathlon Asd e della multiservizi del Comune di Alassio, Gesco, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport e la collaborazione di Marina di Alassio e del Cnam - con la possibilità di partecipare in modalità singolo o staffetta. L’evento è suddiviso in 750 metri di nuoto in mare, 12 chilometri di Mtb sui sentieri sopra Alassio e 6 chilometri di trailrun sempre lungo sentieri dell’anfiteatro collinare alassino.



Domenica 20 ottobre, invece, dopo il debutto dello scorso anno, che ha riscosso grande successo e partecipazione, è in programma la gara di Swim&Run Color Edition, che si disputerà in due frazioni: 800 metri di nuoto in mare e 4,5 chilometri “run” (andata e ritorno sul lungomare). Anche in questo caso è possibile partecipare in modalità singolo o staffetta.



Sempre domenica, prima della Swim&Run Color Edition, sono previste una dimostrazione e una gara di marcia acquatica promosse dal Cnam di Alassio tramite la propria Alassio Wave Walking.



Sia per la giornata di sabato che per quella di domenica sarà la centralissima piazza Partigiani il cuore pulsante degli eventi. Saranno allestiti vari stand di partner e sponsor delle varie iniziative sportive che prevedono tra gli 80 e 110 atleti partecipanti per il “Tri Cross”, stesso numero per la “Swim&Run”, tra i 40 e i 50 per la marcia acquatica, per un totale di 250 atleti per la due giorni di sport.



Per la “TriCross”, dopo le iscrizioni e il briefing con l’organizzazione, le partenze delle tre categorie (maschile, femminile e staffetta) sono previste dalle 13 e le premiazioni alle 15. Per la “Swin&Run”, dopo le iscrizioni e il briefing, la partenza è prevista alle 13 per la gara competitiva e alle 13.05 per quella non competitiva.



“Dopo il successo dello scorso anno– dichiara Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport e alle Politiche Giovanili – siamo veramente lieti di dare il via ad Alassio ad una nuova edizione di Swim&Run: una disciplina splendida, a cui si aggiunge quest'anno anche quella di “TriCross”. A partire da Gesco, da Marina di Alassio e dal Cnam con la propria Alassio Wave Walking, dagli sponsor e dai volontari, desidero ringraziare quanti si stanno prodigando per l'ottima riuscita di questa manifestazione importante e bellissima che rende ancora una volta Alassio fulcro dello sport”.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul portale web www.nextrace.net

Di seguito i link diretti:

Triathlon Cross sprint: https://nextrace.net/timing/schedagara.php?idgara=3081&vd=d&lan=it

Swim&Run: https://nextrace.net/timing/schedagara.php?idgara=3095&vd=d&lan=it