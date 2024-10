In arrivo il secondo week-end al "Paulaner Oktoberfest Cuneo"

In questo secondo fine settimana di “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, la musica la farà da padrona tra i brindisi bavaresi dei Kuni Kumpel, la band dedicata a Vasco Rossi di giovedì 3 ottobre, i Divina che saliranno sul palco venerdì 4 e l’ABCD band il sabato 5 ottobre, oltre al costante accompagnamento di dj set e all’intrattenimento domenicale dei Sariband.

Sabato pomeriggio, l’area garden sarà consacrata ai balli country mentre la domenica ci sarà il motoraduno di Harley Davidson.

ll sabato e la domenica saranno dedicati al Family day: la grande ruota panoramica e le altre 20 coinvolgenti giostre del Luna Park saranno a metà prezzo dalle 11 alle 13 per tutti; inoltre, le famiglie che prenoteranno il pranzo avranno un carnet di 21 biglietti a metà prezzo per ogni bimbo prenotato, allungando così l’orario di divertimento fino a metà pomeriggio e, infine, la domenica presso il padiglione principale il pranzo sarà gratuito per il primo bambino prenotato, ogni due adulti presenti.

La VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” è in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta), fino a domenica 13 ottobre 2024, nei seguenti orari: il giovedì e il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 11.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.i

Si inizierà giovedì 3 ottobre, nel tardo pomeriggio con l’intrattenimento nell’area garden a cura di Radio Piemonte Sound e i festosi canti dei Kuni Kumpel nel padiglione principale che, dalle 22.30, risuonerà fino a notte con le migliori canzoni di Vasco Rossi con “Kikko & la combriccola del Blasco”.

Venerdì 4 ottobre, l’area garden sarà teatro di diverse proposte di disk jockey con, tra i protagonisti, Dj Tuttafuffa. Nel padiglione principale invece, riecheggeranno le note dei Kuni Kumpel seguiti, dalle 23.30, da un ritorno alla coinvolgente ed elettrizzante atmosfera anni ’70 con i Divina.

Sabato 5 ottobre, sarà la volta dei balli country che, dalle 15, animeranno il pomeriggio dell’area garden per lasciare poi spazio a Radio Piemonte Sound e, dalle 23, a Don Paolo dj. Dopo i brindisi con i Kuni Kumpel, invece, nel padiglione principale, alle 23.30, arriverà la cover band più scatenata di sempre: l’ABCD band.

Domenica 6 ottobre, dalle 18, la voce femminile della Sariband darà spettacolo sul palco dell’area garden, e, dalle 20.30, a condurre l’aperitivo ci sarà Dj Reghe. Per tutta la giornata è previsto un nuovo appuntamento con i motoraduni con l’arrivo delle cruiser più famose al mondo: le Harley Davidson. Saranno i canti bavaresi a tener viva l’atmosfera del padiglione principale, con i cori e l’intrattenimento dei Kuni Kumpel, che si esibiranno in perfetto stile Oktoberfest per tutta la domenica, con dj set finale a cura di Dj Schiffer.