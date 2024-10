Lunedì 7 ottobre al Teatro Carlo Felice la celebrazione dei 40 anni della Gigi Ghirotti

Il prossimo 7 ottobre, la Fondazione Gigi Ghirotti Genova celebrerà 40 anni di attività con un evento speciale al Teatro dell’Opera Carlo Felice. Lo spettacolo, dal titolo "40 anni di Cura e Amore", sarà un’occasione unica per ripercorrere la storia della Fondazione e celebrarla in una serata di festa e sorrisi.



L'evento: Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30 e, presentato da Michele Corti, coinvolgerà numerosi artisti, cantanti e sportivi. Offrirà momenti di comicità, performance artistiche e musicali, testimonianze ed occasioni di condivisione per raccontare l'esperienza ed il lavoro di questi 40 anni. È possibile prenotare il proprio posto online all’indirizzo https://sostieni.gigighirotti.it/40anni effettuando una donazione. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività di assistenza domiciliare, grazie alle quali numerose famiglie del territorio ricevono gratuitamente supporto sociosanitario e cure personalizzate.



Sul palco si alterneranno grandi artisti quali Luca Bizzarri, Enzo Paci, Andrea Di Marco, i Soggetti Smarriti, Andrea Carlini e Carlo Denei. Musica protagonista grazie a Coro Monte Cauriol, I Cugini della Corte, Circolo Mandolinistico Risveglio Genova e i Doc. Emozionanti le esibizioni delle “Stelle nello Sport” di Andrea Doria, Pgs Auxilium e Tutto Cuore Team. Sul palco saliranno anche gli allenatori di Genoa e Sampdoria. Ancora sorrisi con la Baistrocchi e intensità grazie ai monologhi degli attori Enrico Bonavera, Raffaele Casagrande e Luigi Maio.



Nel “cuore della serata” il prof. Franco Henriquet ripercorrerà le tappe di questi straordinari 40 anni di cura e amore anche attraverso foto e video emozionanti.



La missione della Fondazione: Nata nel 1984 grazie all’impegno del professor Franco Henriquet insieme ad un piccolo gruppo di volontari, la Fondazione ha negli anni assunto un ruolo centrale sul territorio genovese. Grazie alla dedizione di medici, infermieri, dipendenti e volontari, la Fondazione Gigi Ghirotti offre cure palliative e assistenza domiciliare gratuita a pazienti affetti da patologie oncologiche, SLA, e altre complesse malattie, supportando anche le loro famiglie in momenti di difficoltà. Oggi, con 190 tra dipendenti e operatori sociosanitari e 250 volontari, la Fondazione assiste più di 2.000 pazienti all’anno, migliorando significativamente la qualità della loro vita.



Una serata di solidarietà: La serata di lunedì 7 ottobre sarà non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle cure palliative e del supporto a chi affronta malattie severe.



"Circa un anno fa, in occasione dell’edizione 2023 delle giornate “Non ti scordar di me”, con il professor Henriquet parlai per la prima volta dell’importante anniversario a cifra tonda che oggi andiamo a presentare: 40 anni che segnano un traguardo significativo per la Fondazione, ma che soprattutto raccontano una storia genovese di dedizione, amore e cura, che ha toccato le vite di oltre 2.000 pazienti e delle loro famiglie ogni anno – commenta l’assessore a Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine – Il mio assessorato collabora da sempre per queste giornate e, ancor di più, in questo anno così importante per la Fondazione. Attraverso il suo straordinario lavoro di assistenza domiciliare e cure palliative, questa fondamentale realtà cittadina ha costruito un ponte di solidarietà e umanità nel nostro territorio, sostenendo coloro che affrontano momenti difficili e complessi. Invito tutti i genovesi all’iniziativa del 7 ottobre che sarà un’occasione unica per rendere omaggio a tutti i professionisti e volontari che operano con passione al servizio della nostra comunità»



Info e prenotazioni su https://sostieni.gigighirotti.it/40anni/